Livro ilustrado de Madalena Matoso recebe distinção em Itália

A obra, na qual Madalena Matoso convida os leitores a completarem as suas ilustrações feitas a lilás, recebeu uma menção especial no âmbito dos prémios internacionais daquela feira do livro, na categoria de livros para pré-leitores.

Todas as obras vencedoras, em categorias como ficção, não ficção e banda desenhada, estarão em destaque na feira de Bolonha, cuja 61.ª edição decorrerá de 08 a 11 de abril.

O livro "Desenha tudo o que quiseres" foi editado em 2022 pela Planeta Tangerina, um projeto editorial do qual Madalena Matoso foi cofundadora, e já teve os direitos vendidos para Itália.

Em 2022, Madalena Matoso já tinha recebido uma menção especial em Bolonha pelo livro "Para que serve?", com texto de José Maria Vieira Mendes, e no ano anterior por "Tipos curiosos - Pequena história das letras", escrito por Ricardo Henriques.

Em 2018, Madalena Matoso foi distinguida com "Montanhas", na área do livro de arte, arquitetura e `design`.

Madalena Matoso nasceu em 1974 e é autora de vários livros ilustrados, em nome próprio ou em parceria com outros autores, nomeadamente "Livro Clap", "Como ver coisas invisíveis" e "Quando eu nasci", com Isabel Minhós Martins, "Por exemplo, uma rosa", com Ana Pessoa, e "A charada da bicharada", com Alice Vieira.

Foi distinguida por duas vezes com o Prémio Nacional de Ilustração, em 2008 e 2018.

A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha é considerada a feira de negócio livreiro mais relevante a nível mundial na área do livro ilustrado para crianças e jovens.

Este ano, a identidade visual da feira é da autoria da ilustradora portuguesa Inês Viegas Oliveira, que terá uma exposição em Bolonha.