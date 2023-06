Livro "Marcha de Alfama, a história da força de quem canta"

As Marchas Populares de Lisboa têm um grande impacto na vida da cidade e principalmente nos bairros mais tradicionais, que integram o concurso há décadas.





A Marcha de Alfama tem um contributo inegável, continuando a ser a marcha com mais títulos conquistados desde sempre.





Tendo sempre presentes as gentes de Alfama e as figuras que marcaram o bairro e a marcha, a história da marcha mostra a história do bairro.A repórter Arlinda Brandão leva-nos a conhecer o Livro na companhia do seu autor, no coração de Alfama, junto ao Museu do Fado.