Livro "Ultramar Colonial" revela o modo português de fazer a guerra em África

O livro revela documentos das campanhas de África que mostram como os militares criaram aldeamentos e aliciaram populações.







Este apanhado de documentos históricos revela ainda fotografias de Che Guevara, que apoiou os movimentos de libertação.

O lançamento do livro decorre esta quinta-feira na sala do Tribunal Militar, às 17h00, no Campo de Santa Clara, em Lisboa.