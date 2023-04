Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental lançado hoje

Quando 25% das espécies de mamíferos em todo o mundo estão ameaçadas, devido à destruição e degradação de "habitats", captura ilegal, invasão de espécies exóticas e alterações globais, o documento hoje apresentado vai, segundo a página oficial do “Livro” na Internet “contribuir para o conhecimento do estado de conservação dos mamíferos” e atualizar o estatuto de ameaça das espécies.A última avaliação do risco de extinção de mamíferos foi publicada em 2005, no âmbito do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal, segundo o qual havia no país 104 espécies de mamíferos, como o lobo-ibérico, a raposa ou o texugo, as baleias ou os golfinhos. Das 74 espécies então avaliadas 18 estavam ameaçadas de extinção: cinco criticamente em perigo, três em perigo e 10 vulneráveis.No documento que é hoje apresentado foi dada especial atenção a três grupos de espécies, as que se suspeita estarem em declínio acentuado, as classificadas com o estatuto de informação insuficiente em 2005, as que não foram avaliadas e as que não estavam confirmadas como existindo no país.