Localizado submarino argentino desaparecido há um ano

As autoridades de Buenos Aires informam que foi detetado a 800 metros de profundidade e a 600 quilómetros da cidade de Comodoro Rivadavia, na Patagónia argentina, onde tinha sido montado o centro de operações durante as buscas.



O local é o mesmo onde há um ano foi identificada uma "anomalia hidroacústica" semelhante a uma explosão.



O submarino partiu para uma missão de rotina da base militar de Ushuaia, no sul da Argentina, a 13 de novembro de 2017, e dois dias depois perdeu a comunicação com os militares em terra.