Pouco mais de três meses após a morte do artista, a cidade algarvia recebe um concerto único, de entrada livre, que vai ter em palco dezenas de músicos, incluindo os antigos companheiros da banda Ala dos Namorados.



O espetáculo está marcado para as 21h00 no Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco, em Loulé.