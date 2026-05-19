Luanda vai ganhar dois novos museus nos próximos anos

O anúncio foi feito pelo ministro angolano da Cultura, Filipe Zau, à margem de uma visita ao Museu Nacional de Antropologia, no encerramento da 1.ª Jornada Nacional dos Museus em Angola.

Segundo o ministro, o Museu da Resistência abrangerá um período histórico que vai de 1482 até à paz, e as obras estão agora a começar.

De acordo com Filipe Zau, o projeto conta com o apoio da Arab Contractors, entidade que esteve envolvida na construção do Grande Museu do Egito, e deverá ser erguido no antigo mercado Roque Santeiro, município do Sambizanga.

O projeto está integrado no futuro Bairro Cultural, que contará também com a Biblioteca Nacional de Angola e o Museu de Arte Contemporânea.

O governante admitiu que o lançamento da primeira pedra poderá ocorrer em novembro, escusando-se a avançar os valores envolvidos.

Já o Museu da Luta pela Libertação Nacional instalado na Fortaleza de São Francisco do Penedo, em Luanda, classificada como Património Cultural Nacional de Angola, deverá ser inaugurado este ano.

O edifício tem forte carga simbólica, já que durante a ditadura do Estado Novo, estiveram encarcerados no local presos políticos.

A reabilitação e apetrechamento da fortaleza foram financiadas com 34 milhões de euros do Governo português, um acordo formalizado em dezembro de 2023 através de um memorando de entendimento assinado em Luanda pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, e pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António.

Cravinho salientou, na ocasião, que a conversão da fortaleza em museu acontecia precisamente no ano em que se celebraram os 50 anos do 25 de Abril, evocando uma "relação simbiótica" entre a luta pela liberdade em Angola e em Portugal.

Angola conta atualmente com 15 museus a nível nacional, além de polos regionais.