Lubango (Angola) e São Paulo (Brasil) na Rede de Cidades Criativas da UNESCO

As duas cidades, juntamente com Matosinhos, em Portugal, compõem a presença lusófona numa lista de 58 novas cidades que obtiveram a classificação.

O anúncio foi feito hoje, Dia Mundial das Cidades, pela diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay.

No caso de Lubango, cidade capital da província de Huíla, em Angola, foi classificada na categoria de Artesanato e Artes Populares.

As cestas e balaios do Lubango são apenas algumas das peças artesanais mais conhecidas produzidas neste município angolano.

A cidade de São Paulo foi classificada na categoria de cinema.

De acordo com a UNESCO, estas cidades são reconhecidas pelo seu compromisso em defender a criatividade como motor do desenvolvimento urbano sustentável e trazem para a Rede "a sua comprovada experiência na construção de comunidades resilientes e vibrantes".

Este ano, a UNESCO integrou pela primeira vez o tema Arquitetura na Rede de Cidades Criativas, juntando-se aos sete domínios já existentes: Artesanato e Artes Populares, Artes Digitais, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura e Música.

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO integra atualmente 408 cidades, em mais de 100 países, promovendo a cooperação internacional e reconhecendo o compromisso com setores como gastronomia, música, literatura, design, artes digitais, artesanato e cinema.