Luís Filipe Santos é o novo diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

Silvestre Lacerda reformou-se na sexta-feira passada, pelo que esta nomeação "garante o normal e eficaz funcionamento da DGLAB até ao desfecho do procedimento concursal junto da CReSAP", esclarece Dalila Rodrigues, em comunicado.

Mestre em Ciências Documentais, pela Universidade da Beira Interior (UBI), Luís Filipe Santos foi, entre julho de 2015 e julho de 2020, subdiretor-geral da DGLAB e assume, em regime de substituição, o cargo que Silvestre de Almeida Lacerda exercia desde 2015.

Luís Filipe Reis dos Santos é ainda licenciado em Língua e Cultura Portuguesas, também pela UBI, e é detentor do curso de especialização em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação na vertente de Biblioteconomia do Departamento de História da Universidade de Évora.

É técnico superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Alter do Chão e foi técnico especialista no Gabinete da ministra da Cultura, desde 26 de agosto de 2024, segundo aviso publicado em Diário da República no passado dia 04 de setembro..

Entre setembro de 2022 e abril de 2024, exerceu funções de chefe de divisão de Património Cultural e Bibliotecas na Câmara Municipal de Loures, em regime de substituição.

A partir dessa data e até agosto de 2024, altura em que entra como técnico especialista no gabinete de Dalila Rodrigues, exerceu funções de chefe de divisão de Museus e Cultura, em comissão de serviço, na Câmara Municipal de Castelo Branco.

A sua dissertação de mestrado, "A gestão de coleções nas Bibliotecas Públicas Portuguesas", foi galardoada com 2.º lugar no Prémio Raul Proença 2008, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD).