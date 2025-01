O primeiro-ministro diz que "serão poucos em Portugal"os que não se identificam com o aprofundamento da democracia ou com a valorização da dignidade humana.



Luís Montenegro esteve no lançamento da participação portuguesa na Expo 2025 em Osaka, no Japão. Acontece entre 13 de abril e 13 de outubro.



Portugal é um dos 161 países presentes com o tema "Oceano: Diálogo Azul".



O primeiro-ministro aproveitou para dizer que a história de Portugal é a prova da aproximação de culturas.