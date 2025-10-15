Luis Quintais vence Prémio PEN 2025 de poesia com "Nocturama"

Luis Quintais conquista assim o seu segundo Prémio PEN de Poesia, depois de já ter sido galardoado em 2015, pela obra poética "O Vidro".

O júri, composto por António Apolinário Lourenço, Graça Capinha e Paula Cristina Costa, reconhece na obra "particulares qualidades estéticas traduzidas na construção de uma linguagem poética peculiar, desafiante, ocasionalmente cruel, habitada por gestos noturnos e imprecisos rumores, com a qual questiona a humanidade do humano, oscilando, criticamente, entre as tonalidades agónica, irónica e aforística na caracterização do mundo moderno".

"A coerência do percurso poético de Luís Quintais, sem cedência a facilidades estilísticas ou pirotecnias verbais, falsamente entendidas como uma aproximação à expectativa do leitor, fundamentou a decisão unânime do júri", explica a presidente do Clube PEN Portugal, Leonor Duarte de Almeida, em comunicado.

Nascido em 1968 em Angola, Luís Quintais é antropólogo, poeta e ensaísta e leciona no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.

Entre as suas obras poéticas contam-se títulos como "A Imprecisa Melancolia" (1995), "Lamento" (1999), "Úmbria" (1999), "Verso Antigo" (2001), "Angst" (2002), e "Duelo" (2004).

A de poesia completa "Arrancar Penas a Um Canto de Cisne" venceu o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/C.M. de Amarante 2015-2016.

Como antropólogo, Luis Quintais tem publicado ensaios em diversas revistas da especialidade sobre as implicações sociais e culturais do conhecimento biomédico, em particular sobre a psiquiatria e seus contextos. Desenvolve atualmente investigação sobre as interações entre biotecnologias, arte e cognição.