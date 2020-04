Luis Sepúlveda tinha relação "muito próxima" com Portugal

Sepúlveda defendia a liberdade, a igualdade e a proteção ambiental, recorrendo à fábula para sustentar estes valores.



A jornalista destaca o ativismo político do escritor, este que chegou a ser preso e torturado.



Foi precisamente na prisão que Luis Sepúlveda ouviu falar em Portugal e no 25 de Abril. Nesse dia, o escritor e os colegas de cárcere estranharam a ausência de tortura.



Quando perguntaram o que se estava a passar, os carcereiros responderam: "Vocês venceram em Portugal".



Terá sido essa a base de uma relação "muito próxima" do escritor com Portugal. Luis Sepúlveda chegou mesmo a equacionar viver em Portugal, mas acabou por optar por Espanha devido à língua.



O escritor era presença habitual na Feira do Livro de Lisboa e no festival Correntes D'Escritas, na Póvoa de Varzim.



Ana Daniela Soares destaca que Sepúlveda era um escritor que chegava aos leitores mais jovens, mas atravessaca várias gerações.



Nos últimos tempos, destaque para causas como a defesa da Amazónia ou a luta contra as desigualdades sociais.



Luis Sepúlveda terá deixado um novo livro a meio e vários poemas escritos ao longo da vida que não foram publicados.