Luísa Costa Gomes vence prémio literário principal do Correntes D`Escritas 2022

O júri do concurso decidiu distinguir a obra desta escritora de 67 anos, natural de Lisboa, considerando "a coerência na diversidade deste livro de contos, género em que a autora se tem destacado ao longo de 40 anos de vida literária, bem como a constante procura da forma adequada que Luísa Costa Gomes persegue em cada conto".

"No domínio da escrita, o trabalho da autora persiste com rigor constante", destacou o júri, constituído por Ana Maria Pereirinha, Carlos Quiroga, Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas e Isabel Pires de Lima, salientado ainda "o contundente uso da ironia, na escrita de Luísa Costa Gomes".

Esta foi a primeira vez que o principal prémio dos encontros Correntes d`Escritas foi atribuído a um livro de contos.

Luísa Costa Gomes, que nasceu em Lisboa, em 1954, licenciou-se em Filosofia, foi professora do Ensino Secundário, dirigiu a revista Ficções, dedicada à divulgação de contos, e, além de ser autora de romances, contos, crónicas, faz tradução literária, nomeadamente para teatro.

O seu primeiro romance, "O Pequeno Mundo", ganhou, em 1988, o Prémio D. Diniz da Casa de Mateus enquanto a obra "Olhos Verdes" venceu, em 1995, o Prémio Máxima de Literatura.

Com "Contos Outra Vez" conquistou, em 1997, o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores.

O seu romance "Ilusão (ou o que quiserem)" recebeu, em 2010, o Prémio Literário Fernando Namora/Estoril Sol, "pela inovação e ágil registo estilístico", como referiu em ata o júri, e o Prémio de Ficção do PEN Clube, ex-aequo com Dulce Maria Cardoso.

Com "Cláudio e Constantino", de 2014, venceu o Grande Prémio de Literatura dst e, com "Florinhas de Soror Nada, a Vida de Uma Não-Santa", de 2018, o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues.

O Prémio Literário Casino da Póvoa 2022, no valor de 20 mil euros, será entregue a Luísa Costa Gomes, no decorrer encontro literário Correntes d`Escritas, na Póvoa de Varzim, que acontece nesta cidade do distrito do Porto, até 26 de fevereiro, juntando mais de 60 autores de expressão ibérica.

A autora é esperada na Póvoa do Varzim, no sábado, para receber o prémio.