Luísa Sobral faz o elogio da imperfeição em "Rosa" o novo álbum, quase como um concerto

Lusa03 Nov, 2018, 11:04 | Cultura

Em entrevista à agência Lusa, Luísa Sobral afirmou que pensou neste novo álbum, que é editado na próxima sexta-feira, como "um disco de `cantautor`, em que as letras são mais importantes, e que é quase como estar num concerto, porque é tudo muito verdadeiro",

"Gravámos tudo ao mesmo tempo, os `takes` imperfeitos, deixámo-los imperfeitos, porque tanto eu como o produtor [Raül Refree] gostamos da imperfeição. Foi tudo muito orgânico, muito verdadeiro, e era isso que me importava", disse.

Relativamente ao novo CD, todo gravado em português, a cantora afirmou que pretendia "algo mais despido, simples e direto", e daí o convite ao espanhol Raül Refree, que trabalhou com Sílvia Pèrez Cruz e Rosalía, para o produzir.

Luísa Sobral assina, letra e música, das onze canções que constituem o CD, que tomou o nome de "Rosa", em homenagem à sua filha, pois foi composto durante a sua gravidez, o que influenciou o trabalho final.

"Este disco conta histórias e fala de amor, como todos os meus álbuns, mas este tem uma sonoridade diferente, e as canções estão mais expostas, além da minha voz estar um bocadinho diferente, porque durante a gravidez fiquei muito rouca, o que influenciou a forma como compus, mas decidi gravar assim, com a voz que me fez escrever as canções", disse.

Luísa Sobral reconheceu existirem expectativas, relativamente a este seu novo álbum, mas disse: "Tentei não pensar muito nisso, para sair tudo de uma forma natural: não pensei, mesmo, muito nisso".

"O mais diferente é o disco ser todo cantado em português, o facto de ser tão despido, e mudei o grupo de acompanhadores, que anteriormente eram guitarra, piano, bateria e contrabaixo, mas continuo a ser eu na composição, e com as minhas características".

Neste CD, Luísa Sobral, além da voz, toca guitarra clássica, e é acompanhada pelos músicos Raül Refree, que assina a produção, nas guitarras clássica, acústica, elétrica, `Hammond` e `Fender Rhodes`, Antonio Moreno, na percussão, Sérgio Charrinho, no fliscorne, Gil Gonçalves, na tuba, e Ângelo Caldeira, na trompa.

Um disco "simples", disse, mas que é o que mais gosta na arte, "pois é mais direto e chega ao coração das pessoas".

"A palavra simples é muitas vezes subestimada, mas, para mim, simples é o melhor, é o mais fácil de chegar às pessoas. E, às vezes, vamos analisar o `simples` e não é nada tão simples assim, mas acaba por parecer, e é o que mais gosto na arte, parecer simples e afinal não é", argumentou.

Neste CD, a intérprete partilha a canção "Só um Beijo", com o irmão Salvador Sobral, que poderá vir a ser um dos convidados dos concertos de apresentação do álbum, em fevereiro, no Porto, dia 09, na Casa da Música, e, no dia 22, no TivoliBBVA, em Lisboa.

"Não pensei ainda nestes concertos, mas, a convidar, seria o meu irmão [Salvador Sobral], a ver se ele pode, e o Raül Refree", disse.

O CD abre com a canção "Nádia", que remete para o drama dos migrantes que atravessam o mar Egeu, para alcançarem a Europa, para sobreviverem. E, através de outras, como "Querida Rosa", "Benjamim", "Mesma Rua, Mesmo Lado", "Dois Namorados" ou "Maria do Mar", Luísa Sobral vai apresentando personagens e contando a suas histórias.