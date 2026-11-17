O prémio, em segunda edição, no valor de 150 mil euros, criado pela Fundação Calouste Gulbenkian em colaboração com oito instituições culturais europeias, foi hoje entregue numa cerimónia na instituição, em Lisboa.

"Estar no centro da atenção do mundo, vindo de uma periferia, parece-me uma grande responsabilidade", afirmou Lukas Avendaño, que desenvolve um trabalho na intersecção da dança, performance, antropologia, ritual e ativismo, ligado à cultura zapoteca e às identidades sexogenéricas diversas.

Para Avendaño, a distinção ultrapassa o reconhecimento individual, por permitir colocar no mapa da dança uma comunidade muito pequena que continua praticamente invisível no próprio México enquanto produtora de dança, arte e performance.

"Quero imaginar que este galardão se possa converter também numa espécie de reparação histórica dessas identidades que ainda temos na América", disse à Lusa, referindo-se às comunidades e identidades que têm permanecido à margem das narrativas culturais dominantes.

Avendaño explicou que pretende aproveitar a projeção internacional agora alcançada para continuar a construir espaços de segurança, de expressão, de visibilidade e, sobretudo, de esperança através da criação artística, num contexto que considera marcado pelo crescimento de "discursos discriminatórios, xenófobos e racistas".

"Quando a livre expressão vem carregada de discriminação, de xenofobia, de racismo, parece-me que pode perder esse direito à liberdade que se reivindica para todas e todos", sustentou, justificando a responsabilidade que associa ao reconhecimento internacional da sua obra.

A distinção foi atribuída por um júri constituído por River Lin, La Ribot e Ilgaz Gurur Ertem, que selecionou Avendaño de entre cinco finalistas, considerando que a sua prática artística se distingue pela "forma singular" como reúne "performance, coreografia, ritual, antropologia social, escrita, pedagogia e ação política".

Na fundamentação, os jurados destacaram a riqueza cultural e a multiplicidade de dimensões do trabalho de Lukas Avendaño, no qual dança, figurinos, texto, testemunho, música, estruturas rituais, intervenção pública e memória coletiva coexistem sem ficarem subordinados a uma única disciplina.

O júri considerou ainda que Avendaño demonstrou uma "capacidade excecional para comunicar as diferentes dimensões culturais, históricas e políticas da sua prática artística, sem reduzir a respetiva complexidade", vendo na sua obra uma forma de expressão, arquivo, testemunho, ritual e sobrevivência coletiva.

Os restantes finalistas desta edição foram a italiana Chiara Bersani, o australiano Dan Daw, o neerlandês e sueco Jefta van Dinther e a sul-africana Mamela Nyamza.

Natural de Oaxaca, no México, Lukas Avendaño tem formação em dança e antropologia, e desenvolve uma prática transdisciplinar que cruza coreografia, performance, etnografia, escrita e ativismo, explorando questões de identidade, sexualidade, poder e memória.

A sua criação parte também da cultura zapoteca e da tradição muxe, uma identidade social e de género que desafia a divisão binária entre masculino e feminino, integrando uma reflexão sobre a forma como os povos originários e as identidades diversas são representados na sociedade, segundo informação divulgada pela organização do prémio.

Nas declarações à Lusa, Avendaño chamou a atenção para a dificuldade de acesso dos artistas indígenas aos principais circuitos culturais do México, onde, na sua leitura, "as políticas de programação tendem a privilegiar uma estética ocidental e a classificar as propostas dos povos originários como folclore ou manifestações de uma cultura rural".

Lukas Avendaño considera que esse reconhecimento é também uma forma de resistência histórica, num país que, apesar de cerca de dois séculos de existência como república, continua, na sua perspetiva, a não reconhecer plenamente os povos indígenas como produtores de conhecimento, de estética e transmissores de património.

O desaparecimento e a violência no México atravessam igualmente o seu trabalho, incluindo o desaparecimento do irmão, Bruno, a quem dedicou a performance "Buscando a Bruno", na qual a experiência pessoal se cruza com a memória coletiva e a denúncia política.

Além do prémio financeiro, Avendaño terá a oportunidade de apresentar o seu trabalho nos palcos das instituições culturais parceiras do galardão.