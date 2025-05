Lula lamenta morte de um dos melhores fotógrafos do mundo

O chefe de Estado brasileiro encontrava-se em conferência de imprensa no Palácio do Planalto, com o Presidente de Angola, João Lourenço, quando recebeu a notícia.

"Diante da alegria de receber o Presidente João Lourenço a gente ficou sabendo de uma notícia muito triste", disse Lula.

"Peço um minuto de silêncio pela morte do companheiro Sebastião Salgado, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu", frisou o chefe de Estado brasileiro.

Num gesto simbólico, mas não premeditado, Lula da Silva anunciou ainda que já estava programado oferecer uma fotografia de Sebastião Salgado ao Presidente angolano.

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, considerado um dos mais importantes expoentes da fotografia do mundo, morreu hoje, aos 81 anos, informou o Instituto Terra, organização não-governamental fundada pelo artista.