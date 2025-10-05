"Lumière, A Aventura Continua" reúne mais de uma centena de filmes restaurados que estão guardados no Instituto Lumière, em Lyon, a cidade francesa onde começou o Cinema.



Thierry Frémaux diretor do instituto e diretor do Festival de Cinema de Cannes encontrou no aniversário dos 130 anos do nascimento do cinema, o pretexto para realizar uma nova longa-metragem, na sequência de "Lumière, A Aventura Começa".



Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, numa verdadeira "master class", Thierry Frémaux disse que a intenção é fazer uma homenagem ao cinema Lumiére e, também, fazer uma reflexão sobre o Cinema atual a partir dos primórdios.