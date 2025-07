Lusodescendente homenageia avós no Festival de Edimburgo

"Francisco de Nata" é uma comédia de teatro mudo que o ator concebeu como uma "carta de amor" aos avós portugueses, com quem passou muito do seu tempo na infância em Londres enquanto os pais trabalhavam.

"Eu apenas tentei fazer algo que tivesse a alma e o espírito de muitas das pessoas que me criaram e moldaram como pessoa", afirmou à agência Lusa.

O espetáculo tem apenas Guimarães-Tolley em palco que, durante os 60 minutos de duração, não exprime uma única palavra.

Vestido de girafa, chega armado com um rolo para pintar um teto. Enquanto espera que a tinta seque, a "girafa" vai protagonizar uma série de incidentes em palco.

No decurso da peça, são usadas numerosas referências portuguesas, como fado, música popular portuguesa, futebol, alusões a programas de televisão e a pratos típicos, como caldo verde, bacalhau e feijoada.

No final, é possível ouvir a voz da avó, que fala português e inglês e aparece representada por "um fantoche em forma de pastel de nata vestido como uma senhora idosa portuguesa".

O espetáculo é descrito na comunicação oficial como "uma mistura única de humor britânico e alma portuguesa" e, apesar de parecer simples, é "rico em risos e profundidade emocional".

A homenagem aos avós, explicou o comediante à Lusa, é o resultado do tempo que passava na casa dos avós, no sul de Londres, onde chegaram em 1966 com a mãe de Keaton (o pai é inglês).

"A minha avó fala inglês, mas o meu avô só fala português. Ela é mais divertida, ela conta muitas histórias. Mas com ele, é muito não-verbal. Tudo o que faço é ver futebol com ele. A minha relação com ele sempre foi em português ou em inglês macarrónico ou em silêncio, o que de certa forma também está presente pelo facto de o espetáculo ser mudo", contou.

Segundo Guimarães-Tolley, a avó "é tão marota, divertida e atrevida como a girafa", recordando as "histórias e canções tontas" que ela contava e que tentou retratar em alguns dos acontecimentos inesperados vividos durante o espetáculo que envolvem a participação da audiência.

"No final, as pessoas riem e ficam bastante emocionadas. Até ouvirem a voz dela, não se sabe realmente quem é essa pessoa ou o que é. Quando se ouve a voz, ela torna-se completamente humanizada, porque se reconhece um neto a cuidar da avó, algo com que muitas pessoas se podem identificar", adiantou o ator.

Guimarães-Tolley pensa que o espírito de família está muito presente no espetáculo e espera motivar os espectadores a renovar o contacto com os próprios familiares.

Formado como ator na escola superior de teatro Royal Academy of Dramatic Art em 2022, o luso-britânico de 25 anos já esteve em cena em espetáculos no Teatro Nacional Inglês, em Londres, e em várias outras salas britânicas e também nos EUA.

Mas foi um curso de palhaço com o francês Philippe Gaulier que o inspirou a fazer este teatro mudo, na linha de Charlie Chaplin e Buster Keaton.

O espetáculo vai estar em cena entre 30 de julho e 24 de agosto durante o Festival de teatro de Edimburgo, mas o lusodescendente gostaria de apresentá-lo em Portugal no futuro.