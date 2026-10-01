MAAT celebra 10 anos com exposição de Joana Vasconcelos

MAAT celebra 10 anos com exposição de Joana Vasconcelos

O MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia - está a celebrar dez anos. Uma data que vai ser comemoráda com uma exposição de Joana Vasconcelos, inspirada no trabalho do designer de alta-costura valentino.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Francisco Nogueira, DR

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Esta exposição, que já passou por Roma, conta com alguns dos "clássicos", mas também obras mais recentes.

Sandy Gageiro – RTP Antena 1 

A inauguração é esta quinta-feira ao final da tarde, abre ao público na sexta.

No domingo e na segunda-feira, o MAAT abre as portas com entradas gratuitas em todas as exposições e com atividades durante o dia.


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