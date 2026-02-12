MAAT encerra galeria para obras e adia uma exposição para 2027

O complexo museológico em Belém, junto ao Tejo, é composto pelo edifício contemporâneo MAAT Gallery, que abriu ao público em 2016, e o MAAT Central, da antiga Central Tejo, que possui a zona histórica, salas sobre ciência e energia, além de galerias para arte contemporânea.

"Face ao impacto das tempestades das últimas semanas, a Fundação EDP terá de realizar algumas obras corretivas na Galeria 1 do MAAT Gallery, o que implicará o encerramento temporário da sala. Assim, será necessário adiar a exposição `Cidades`, de Christian Marclay, agora prevista para a primavera de 2027", anuncia uma nota de imprensa da fundação, enviada à agência Lusa.

As restantes salas do MAAT Gallery estão abertas ao público, incluindo aquelas onde continua patente a exposição "Notre Feu", de Isabelle Ferreira, e onde irá ser inaugurada a exposição "Terra Poética", de Anna Maria Maiolino, em 25 de março.

Na mesma data estava prevista a inauguração dedicada ao artista norte-americano Christian Marclay, cuja obra abrange performance, colagem, escultura, instalação, fotografia e vídeo, e que no MAAT iria apresentar um conjunto de 15 trabalhos que abordam temas da cultura urbana, realizados entre 1978 e 2026.

Nascido na Califórnia, em 1955, Christian Marclay cresceu na Suíça e vive e trabalha em Londres. Em 2011, recebeu o Leão de Ouro na 54.ª Bienal de Veneza por "The Clock", reconhecida pela crítica como uma obra de referência do século XXI.

O MAAT encerrou no sábado para prevenir a eventual subida do rio, e a galeria 1 foi fechada para avaliação da dimensão dos danos e respetivas obras de recuperação.

O Padrão dos Descobrimentos e o Castelo de S. Jorge, também em Lisboa, estiveram igualmente encerrados no fim de semana devido à passagem da depressão Marta.