Partilhar o artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz Imprimir o artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz Enviar por email o artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz Aumentar a fonte do artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz Diminuir a fonte do artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz Ouvir o artigo Macau lança sistema de tradução chinês-português-inglês com reconhecimento de voz

Tópicos:

Laboratório, Macau, Pedagógico, Politécnico, Zhang,