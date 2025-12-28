Macron lembra "lenda do século" que "encarnou" a liberdade

"Os seus filmes, a sua voz, o seu brilho deslumbrante, as suas iniciais, as suas tristezas, a sua paixão generosa pelos animais, o seu rosto convertido em Marianne [emblema nacional da França, para o qual o escultor francês Alain Gourdon usou Brigitte como modelo], Brigitte Bardot encarnou uma vida de liberdade", escreveu.

"Existência francesa, brilho universal. Ela tocava-nos. Choramos uma lenda do século", acrescentou ainda o Presidente francês.

A atriz francesa Brigitte Bardot, ícone feminino dos anos 1960 morreu hoje de manhã, na sua residência La Madrague, em Saint-Tropez, no sul de França.

Símbolo da emancipação feminina, Brigitte Bardot foi descrita por Andy Warhol como "a primeira mulher moderna, capaz de tratar os homens como objetos sexuais".

Nascida a 28 de setembro de 1934 em Paris, França, no seio de uma família da alta burguesia, católica e conservadora, demonstrou desde muito jovem interesse pelas artes, tendo-se consagrado internacionalmente no cinema a partir do filme "E deus... criou a mulher" (1956), de Roger Vadin, que reforçou com a participação em "O desprezo" (1963), de Jean-Luc Godard.

Sentindo-se cada vez mais desconfortável com a fama e a imagem pública, Brigitte Bardot retirou-se do cinema em 1973, aos 39 anos, deixando para trás cerca de cinquenta filmes e 24 discos gravados, para se dedicar à causa da defesa dos animais.

Ao longo da vida, também se envolveu em polémicas, nomeadamente por declarações políticas controversas que a associaram à extrema-direita de Marine Le Pen e que a levaram a ser multada por incitamento ao ódio racial em França.

Nos últimos anos, viveu retirada entre as suas mansões em Saint-Tropez (La Madrague e La Garrigue, esta mais escondida e rodeada de natureza), mantendo uma vida discreta e dedicada às causas animais.