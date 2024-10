A Colecção Pérez Simón é uma das mais importantes do mundo. O coleccionista espanhol tem um acervo de mais de quatro mil obras que percorrem cinco séculos de pintura. A obra de grandes mestres vai estar exposta no Palácio Cibeles, uma pequena mostra do futuro Museu Pérez Simón que deverá ser inaugurado no próximo ano na capital espanhola.