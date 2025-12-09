Maestro Bruno Borralhinho nomeado diretor musical de teatro e orquestra na Alemanha
O músico e maestro português Bruno Borralhinho vai assumir funções como diretor musical e maestro titular do Erzgebirgische Theater und Orchester, que inclui a Filarmónica de Erzgebirge e o Teatro Eduard-von-Winterstein, em Annaberg, na Alemanha, foi hoje anunciado.
De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do próprio maestro, "a escolha de Bruno Borralhinho resultou de um extensivo processo público de seleção, conduzido ao longo de vários meses e com dezenas de candidatos", tendo a decisão final cabido à própria orquestra.
O violoncelista português, atualmente músico da Orquestra Filarmónica de Dresden, vai assumir funções em Annaberg para a temporada 2026-2027 a partir de setembro do próximo ano.
Numa publicação nas redes sociais do Erzgebirgische Theater é assinalado que o "internacionalmente aclamado maestro e violoncelista português traz uma extensa experiência em ópera, concerto e música contemporânea", tendo colaborado com várias orquestras e solistas de renome a nível mundial.
"Com a sua versatilidade artística e paixão, irá moldar significativamente o nosso trabalho musical nas próximas temporadas. Bem-vindo ao Erzgebirge, Bruno!", conclui a mensagem.
No mesmo comunicado hoje divulgado, é lembrado que o próximo concerto de Borralhinho vai ser o Concerto de Ano Novo, no dia 01 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Borralhinho é diretor artístico do Ensemble Mediterrain, do Concurso Internacional de Música Júlio Cardona e diretor musical do Beyra - Ensemble Orquestral da Beira, segundo a biografia patente no seu próprio `site`.
Natural da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, estudou na Escola Profissional de Artes da Beira Interior, antes de fazer uma licenciatura e pós-graduação na Universidade de Artes de Berlim. Completou a formação em Oslo com o violoncelista norueguês Truls Mørk.
Mais tarde, fez um mestrado em Gestão Cultural em Barcelona e doutorou-se em Humanidades na Universidade Carlos III, de Madrid, com um trabalho sobre "as relações entre o poder e o campo da música erudita em Portugal ao longo do século XX".
Várias vezes premiado, já gravou múltiplos discos em editoras internacionais, como a Naxos, para a qual gravou um álbum dedicado a Fernando Lopes-Graça com a Orquestra Sinfónica Portuguesa.