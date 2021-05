"Maiakovski - O Regresso do Futuro" e a simbiose homem-máquina

"Maiakovski - O Regresso do Futuro" é a peça que estreia esta sexta-feira no Teatro Rivoli, no Porto, no âmbito do FITEI, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.



É um caminho pela obra do poeta russo Vladimir Maiakovski, numa discussão entre as memórias do passado e os espelhos do presente.



"Maiakovski - O Regresso do Futuro" aborda as relações sociais e laborais na simbiose homem-máquina.



É uma co-criação das companhias Teatro de Ferro e Teatro de Marionetas do Porto..



Estreia hoje, às 19:30, no Grande Auditório do Rivoli e repete amanhã, antes de partir para Lisboa, onde deverá estar em cena no Teatro São Luiz, nos dias 21 e 22 deste mês.



Reportagem de João Couraceiro.