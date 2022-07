Maior conferência de música tradicional do mundo decorre em Portugal

A decorrer até dia 27, nas instalações da Faculdade de Direito da Nova, no Campus de Campolide, a conferência reúne perto de 700 investigadores, na área da música tradicional, e conjuga palestras e "workshops" com exemplos de intérpretes e agrupamentos de música tradicional.No primeiro dia, o programa abre com o grupo de percussão TocáRufar, seguindo-se a cerimónia de abertura oficial com o fandango do Rancho Folclórico da Casa do Povo Glória do Ribatejo, e uma atuação de Amadeu Magalhães, em viola braguesa e cavaquinho. Será também lançado o livro de celebração dos primeiros 70 anos de trabalho do Conselho Internacional de Música Tradicional (ICTM, na sigla original em inglês).Realizada de dois em dois anos, e adiada desde 2021, por causa da pandemia, a 46.ª Conferência do ICTM encerra no dia 27, com uma atuação do Coro Cramol, grupo de canto tradicional de mulheres, depois de um painel dedicado à música, como herança cultural intangível.