Maior número de filmes de Macau no Festival Internacional de Cinema em dezembro

A diretora dos Serviços de Turismo e presidente da comissão organizadora do certame, Maria Helena de Senna Fernandes, destacou para esta edição uma nova secção fora de competição, Apresentações Especiais para o 20.º Aniversário da RAEM (Região Administrativa Especial de Macau), e um "maior número de filmes de Macau" no Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios-Macau (IFFAM, sigla em inglês).

"Queremos continuar a dar esta oportunidade aos filmes de Macau. Desde a primeira edição que registamos o interesse de grande parte de novos jovens realizadores e produtores locais para entrarem no festival", afirmou a responsável aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa de apresentação do evento.

Naquela secção vão ser exibidas cinco produções cinematográficas de Macau: "Ina and the Blue Tiger Sauna", "Let`s Sing", "Pátio da Ilusão", "String of Sorrow" e "Years of Macao".

"Depois de três edições, queremos dar ao festival um posicionamento próprio, um perfil distinto, com características de Macau, e manter a qualidade do programa", acrescentou Maria Helena de Senna Fernandes sobre o certame, orçado este ano em cerca de 55 milhões de patacas (6,1 milhões de euros).

A abertura da quarta edição do IFFAM estará a cargo de "Jojo Rabbit", uma comédia de humor negro passada na Segunda Guerra Mundial realizada por Taika Waititi, que venceu o Grande Prémio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Os dez filmes finalistas na secção Competição Internacional são: "Bellbird" (Nova Zelândia), "Bombay Rose" (Índia/França/Reino Unido/Qatar), "Buoyancy" (Austrália), "Family Members" (Argentina), "Give Me Liberty" (EUA), "Goldie" (EUA/França/Holanda/Luxemburgo), "Lynn+Lucy" (Reino Unido/França), "Two of us" (França/Bélgica/Holanda/Luxemburgo) e "Two/One" (Reino Unido/China/Canadá).

O IFFAM contará ainda mais duas secções de concurso, Novo Cinema Chinês e Competição de Curtas, e seis secções foram de competição: Panorama do Mundo, que inclui o filme "A vida invisível de Eurídice Gusmão" de Karim Ainouz (Brasil/Alemanha), Adagas Voadoras, Gala, Apresentações Especiais, Apresentações Especiais para o 20.º Aniversário da RAEM e Escolha do Realizador.

Nesta última serão exibidos os filmes "Os Quatrocentos Golpes" de François Truffaut (1959), e "Viagem a Tóquio" de Yasujiro Ozu (1953).

Na terceira edição do IFFAM, a obra "Clean Up", do sul-coreano Kwon Man-ki, venceu o prémio de melhor filme.

Entre 06 e 08 de dezembro, mais de 200 profissionais de cinema oriundos de 28 países e regiões vão participar no Intercâmbio para a Indústria Cinematográfica, e durante o qual serão apresentados 14 projetos de filmes a investidores, no âmbito do Mercado de Projetos do IFFAM.

As apresentações de trabalhos em curso vão apoiar, uma vez mais, os realizadores de projetos em fase de conclusão ou já concluídos para conseguirem financiamento para terminar filmagens, pós-produção, distribuição e exibições em festivais, entre outros.