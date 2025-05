Maior puzzle de imagem única do país montado no Portugal dos Pequenitos em Coimbra

Até 08 de junho, o Portugal dos Pequenitos promete "uma programação cultural para toda a família", com "espetáculos de teatro, música, dança, magia, artes circenses, oficinas, experiências gastronómicas e propostas educativas".

Segundo a Fundação Bissaya Barreto, o grande destaque da programação desta edição do festival "é a construção do maior puzzle com uma única ilustração em Portugal", que terá cerca de 103 mil peças.

O diretor do Portugal dos Pequenitos, Nuno Gonçalves, referiu que o festival "vai muito além da componente lúdica" e "é uma ação estruturante, pensada como âncora de visitação e reforço da atratividade do parque ao longo de vários meses".

"O puzzle simboliza o papel ativo de cada visitante na construção de algo coletivo, gerando envolvimento, curiosidade e um forte apelo à participação", explicou.

O objetivo é o de "criar expectativa e surpresa, mas sobretudo promover um sentimento de conquista partilhada, em torno de uma imagem final só possível de revelar com a colaboração de todos, que imortaliza o património do parque".

O festival arranca no sábado com espetáculos de magia de João Vargas. No mesmo dia, tem início o jogo de exploração "Localizando Andorinhas" e a oficina "Andorinha voa voa".

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Criança, no domingo todas as crianças até aos 13 anos terão entrada gratuita e as 210 primeiras receberão um gelado gratuito.

Neste dia começará a construção do puzzle, sendo os visitantes convidados a colocarem "a peça que falta". Esta atividade decorrerá todos os dias, de manhã e à tarde, no Castelo de Guimarães daquele parque.

Os espetáculos circenses "Surprise", do grupo Pepe`s Show, e "Criaturas do Bosque", da companhia Grito do Vento, o momento gastronómico "Há Chefs no Parque" e o espetáculo interativo "Entre o Campo e a Cidade", da Companhia de Teatro Experimental de Poiares, são algumas das iniciativas previstas.

O parque receberá também os animadores "GIGI e JOJO" com as suas performances teatrais, animação e pintura, o Peter Pan da companhia ADN de Palco, a Mimo`s Dixie Band e a Embuscada Associação Cultural com o espetáculo "O Gigante Egoísta".

O 85.º aniversário do Portugal dos Pequenitos será comemorado no dia 08 de junho com um programa especial, que incluirá a magia de José Cambra, um `showcooking` do chef João D`Eça Lima e o musical "Mãe, tenho medo" da Cri`Art -- Associação Cultural.