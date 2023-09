O torneio Puzzles.pt regressa ao Luso, na Mealhada, com competições para adultos e crianças. Também uma noite de convívio que convida todos os "puzzleiros", assim se chama a comunidade, explica Sandra Simões, da organização.

Terminar um puzzle de 500 peças em duas horas e meia é um dos desafios propostos aos participantes.



Sandra Simões, apaixonada por puzzles há mais de dez anos, quer fazer crescer a comunidade em Portugal e abre as portas do Pavilhão Municipal do Luso nos dias 18 e 19 de novembro.