Mais de 150 obras em língua portuguesa vão ter apoio à tradução para 41 idiomas

Os resultados foram divulgados hoje pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), que, juntamente com o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, promove desde 2020 esta iniciativa de internacionalização de obras escritas em português por autores portugueses, africanos e de Timor-Leste.

Este ano, são 152 os livros a publicar noutras línguas, mais 19 do que na edição anterior, 103 as editoras abrangidas, mais três do que no ano passado, e o apoio financeiro também ultrapassa em 13 mil euros a verba anterior.

Embora o número de países destinatários destas traduções se mantenha praticamente na mesma - já que em 2024 foram 42 os países envolvidos -, o número de línguas abarcadas passou de 32 para 41 este ano, destacando-se o espanhol, com 36 traduções, várias em Espanha, mas também na América Latina, nomeadamente na Argentina, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e República Dominicana.

A DGLAB chama a atenção para o número de candidaturas de editoras argentinas (12), na sequência da presença de Lisboa como convidada de honra na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires em 2024, que destacou a literatura e os autores portugueses.

Entre as outras línguas de destino das traduções dos autores portugueses e africanos de língua portuguesa com uma representação significativa, sobressaem o italiano, o francês, o árabe, o inglês, o grego e o sérvio.

Estão representadas nestas obras selecionadas as áreas da ficção, poesia, literatura juvenil, ensaio e dramaturgia, destacando-se várias traduções da obra de Camilo Castelo Branco, de quem se assinala este ano o bicentenário, nomeadamente de "Amor de Perdição", "Coração, Cabeça e Estômago", e de seleção de contos, em países como Alemanha, Canadá, Colômbia e Itália.

Outros autores clássicos que vão ser alvo de tradução são o poeta Fernando Pessoa, tanto através de edições de antologias de poemas e de textos filosóficos, como das obras "Fausto. Tragédia objetiva" e "O sábio árabe", no Azerbaijão, em França, Grécia e Países Baixos; e Raúl Brandão, com os romances "Os Pobres", "Húmus" e "Os Pescadores", abrangendo países como Colômbia, Eslováquia e França.

Entre os autores a traduzir contam-se ainda Gonçalo M. Tavares, Afonso Cruz, Ana Filomena Amaral, Ana Paula Tavares, Gisela Casimiro, Ana Pessoa, Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge, João Luís Barreto Guimarães, Jacinto Lucas Pires, Teolinda Gersão, Yvette K. Centeno, Hélia Correia, Eugénio de Castro, Paulina Chiziane, Alice Brito, Filipa Melo, Tatiana Salem Levy, Maria Gabriela Llansol, Hirondina Joshua, Lorna Zita, Maria Teresa Horta, Isabel Ricardo, Deana Barroqueiro, José Luís Peixoto, Jofredino Faife e Rodrigo Guedes de Carvalho.

José Cardoso Pires, Mário de Sá-Carneiro, José Rodrigues dos Santos, Djaimilia Pereira de Almeida, Valter Hugo Mãe, Luís Filipe Castro Mendes, Rosa Alice Branco, Judite Canha Fernandes, Hugo Gonçalves, Mia Couto, Eça de Queirós, Maria do Rosário Pedreira, Agustina Bessa-Luís, José Augusto-França, José Saramago, Mário Lucio Sousa, Filipa Leal, Ondjaki, Pepetela, António Costa Pinto, Ana Hatherly, João Paulo Borges Coelho, Vitorino Nemésio, José Eduardo Agualusa, Teixeira de Pascoaes, Amadú Dafé, Susana Piedade, António Lobo Antunes e Cristina Carvalho estão entre outros autores com obras abrangidas este ano pela LATE.

O trabalho de análise de todas as propostas recebidas foi da responsabilidade de uma Comissão Técnica, na qual estão representadas a Associação Portuguesa de Escritores, a Associação Internacional de Lusitanistas, o Camões, I.P. e a DGLAB.