Mais de 3,5 milhões de espectadores assistiram a concertos na Casa da Música do Porto

No relatório sobre da Casa da Música, a que a Lusa teve hoje acesso, o grupo de reflexão adianta que, desde 2005, mais de 3,5 milhões de pessoas assistiram a concertos na Casa da Música, cujo projeto artístico conta com a Orquestra Sinfónica, Remix Ensemble, Orquestra Barroca, coro, coro infantil e um serviço educativo.

Ao longo dos últimos 18 anos, o serviço educativo (oficinas, espetáculos, formação e atividades com comunidades) contou com mais de 300 mil espectadores, mais de 200 mil participantes, mais de mil grupos comunitários e, anualmente, com mais de 150 escolas.

O grupo de reflexão, criado em 2022 para repensar a missão e estrutura da Casa da Música, indica também que foram encomendadas 260 novas obras musicais, 146 das quais de compositores portugueses, que 32 artistas e compositores estiveram em residência ou associação, 16 dos quais portugueses e que, pelos palcos da instituição passaram "alguns dos compositores mais relevantes da cena internacional".

No circuito internacional, a Casa da Música acolheu mais de 4.500 músicos, 1.800 maestros e solistas e mais de 300 jornalistas.

Anualmente, mais de 30 obras internacionais são estreadas neste equipamento cultural, sendo "metade estreias mundiais".

Em termos de digressões internacionais do agrupamento de residentes e serviço educativo foram realizados 164 concertos e 46 atividades em 17 países (Brasil, Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, China, Japão, Itália, Bélgica, Reino Unido, Áustria, Luxemburgo, Andorra, Suécia, Hungria, Suíça e Moçambique), já quanto a digressões nacionais foram realizados 182 concertos e 118 atividades em 37 cidades.

O relatório indica também que, no ano passado, foram realizados 254 concertos na Casa da Música (112 de música erudita e 142 de música não erudita) que contaram com 129.691 espectadores.

Já fora da instituição, foram promovidos oito concertos e 251 eventos holograma (concertos e atividades educativas).

Em 2022, a Casa da Música promoveu ainda cinco concertos solidários que contaram com 7.392 espetadores.

No âmbito do serviço educativo, foram realizados 848 eventos, que incluíram 13.632 espectadores e 10.807 visitantes.

No último ano foram também realizadas mais de 26 mil visitas guiadas ao edifício localizado junto à Rotunda da Boavista.

O reforço do projeto artístico, o aumento da relevância nacional e internacional, a melhoria da organização e a garantia da sustentabilidade são as principais linhas estratégicas da Casa da Música para o triénio 2022-2024, indica o relatório, que hoje está a ser analisado pelo Conselho de Fundadores.

O documento assinala ainda que, no próximo ano, se prevê que a programação artística da Casa da Música corresponda a 277 concertos, mais de metade de música não erudita e 42% de música erudita.