Mais de 90 obras de arte da coleção do treinador de futebol Artur Jorge vão a leilão

O lote de obras proveniente da coleção do ex-jogador da Académica de Coimbra faz parte de um leilão dedicado à Arte Moderna e Contemporânea, cuja peça com a maior base de licitação é um acrílico sobre papel colado em tela de Paula Rego.

O leilão inclui outros nomes de referência como Júlio Pomar, Douglas Gordon, Lourdes Castro, Miquel Barceló e Vhils.

O acrílico sobre papel colado em tela, "Monkey with Small Man", de Paula Rego (1935-2022), vai à praça com uma licitação entre os 140 mil e os 180 mil euros.

"Vincennes" (1966), um acrílico sobre tela de Júlio Pomar (1926-2018), vai a leilão com uma base de licitação entre os 60 mil e os 40 mil euros.

De Lourdes Castro (1930-2022), vão à praça duas peças: "Sombra deitada"(1963), um lençol bordado à mão, com uma licitação entre os 25 mil e os 35 mil euros, e "Ombre Verte" (1974), em pasta de vidro e metal cromado, com uma licitação entre os dois mil e os três mil euros.

De Vhils, o lote inclui "Intrínseco #8" (2018), uma impressão a jato de tinta piezoelétrica com cura por UV sobre película de cristal transparente, com uma base de licitação entre os dez mil e os 15 mil euros.

Do pintor espanhol Miguel Barceló, vai a leilão "Trois morceaux de potiron sur fond jaune" (1998), técnica mista, com uma base de licitação entre os 60 mil e os 80 mil euros.

Da coleção de Artur Jorge fazem também parte obras de Nunzio Di Stefano, Carmen Calvo, Gonçalo Duarte, Jaume Plensa e Óscar Domínguez.

O óleo sobre cartão de Serge Charchounr (1888-1975), "Cubisme Ornemental" (1923), que foi doado pelo pintor ao poeta russo Alexandre Ginger (1897--1965), e mudou entretanto de mãos para a coleção do casal Basile Ginger, vai à praça com uma licitação entre os 20 mil e os 30 mil euros.

De Joseph Kosuth vai a leilão, com uma base de licitação entre os 20 mil e os 30 mil euros, "Titled (Art as idea as idea)[Nothing in Danish]", uma impressão colada em MDF.

Outra obra da coleção de Artur Jorge que vai à praça é a escultura em ferro "Guerrera" (1950), de Óscar Domínguez (1906-1957), com uma base de licitação entre os 10 mil e os 15 mil euros.

A leilão vai também "Fire" (1997), peça em resina de poliéster, de Jaume Plensa, com base de licitação entre os cinco mil e os oito mil euros.

As obras estarão em exposição a partir de quarta-feira, até 29 de junho, entre as 10:00 e as 20:00, na sede da leiloeira, em Lisboa.

Os 215 lotes que compõem o catálogo podem ser consultados em www.veritas.art.

O treinador iniciou por gosto a sua coleção de arte na década de 1980, refere a Veritas em comunicado.