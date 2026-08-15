Mais de uma década depois, Campo Maior volta a vestir-se de flores

São quilómetros de cor e uma vila inteira debaixo de um teto de papel. Nas Festas do Povo, cada rua conta uma história.



A organização estima receber mais de 400 mil visitantes em nove dias de festa. Entre eles, muitos espanhóis.



Esta tradição centenária cresceu pela vontade da comunidade local e é Património Cultural Imaterial da UNESCO desde 2021.



Quando as flores forem retiradas e as ruas voltarem à normalidade, fica a memória de um povo que mantém viva a tradição e a decisão de trazer de volta estas festas.