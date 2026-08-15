Cultura
Mais de uma década depois, Campo Maior volta a vestir-se de flores
Em Campo Maior, as ruas enchem-se de visitantes para o último fim de semana das Festas do Povo. Onze anos depois, a vila volta a transformar-se num grande jardim de papel.
A organização estima receber mais de 400 mil visitantes em nove dias de festa. Entre eles, muitos espanhóis.
Esta tradição centenária cresceu pela vontade da comunidade local e é Património Cultural Imaterial da UNESCO desde 2021.
Quando as flores forem retiradas e as ruas voltarem à normalidade, fica a memória de um povo que mantém viva a tradição e a decisão de trazer de volta estas festas.