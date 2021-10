Mais de uma dezena de filmes portugueses na Mostra de Cinema em São Paulo

De acordo com a programação anunciada, a 45.ª edição contará com 264 filmes a exibir nas salas de cinema de São Paulo, e com algumas sessões `online`, "para todo o Brasil".

Na secção "Perspectiva Internacional", que conta com uma maioria de filmes já exibidos noutros festivais, estão oito obras portuguesas, entre ficção e documentário, como "A arte da memória", de Rodrigo Areias, "Listen", de Ana Rocha de Sousa, "Simon Chama", primeira obra de Marta Sousa Ribeiro, e "No táxi do Jack", de Susana Nobre.

Neste programa estão ainda os documentários "Amor Fati", de Cláudia Varejão, "Visões do império", de Joana Pontes, e "No país de Alice", filme de Rui Simões com a filha, numa volta a Portugal, interrompida pela covid-19.

Também tendo a pandemia como um dos elementos narrativos, será igualmente exibida a longa-metragem "Os diários de otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes.

Apenas um filme português está integrado na competição "Novos Diretores", dedicada a primeiras e segundas obras: "Mar infinito", obra de ficção científica do realizador Carlos Amaral.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo prestará também homenagem "à carreira inquieta e sempre em transformação" do cineasta português Paulo Rocha, programando sete filmes, entre os quais "Mudar de vida" (1966), "Os verdes anos" (1963) e "Se eu fosse ladrão... roubava" (2013), já estreado depois da morte do realizador.

"A ilha dos Amores" (1982), "A ilha de Moraes" (1984), "Máscara de aço contra abismo azul" (1988) e "O rio do ouro" (1988) estão também programados.

A propósito desta retrospetiva, o festival apresentará ainda o documentário "A Távola de Rocha", de Samuel Barbosa, que aborda os processos criativos do cineasta que marcou o Novo Cinema português, e de quem foi assistente, e recorda e alguns dos locais onde trabalhou e filmou.

A 45.ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo conta ainda com 39 filmes brasileiros no total, incluindo obras que fazem a sua estreia e outras que foram selecionadas para os festivais de Cannes e Veneza, entre clássicos restaurados e curtas-metragens.

Para a Mostra Brasil estão selecionados 18 filmes. Outros 15 fazem parte da Competição Novos Diretores. Há mais seis filmes brasileiros nas Apresentações Especiais.

Alexandre Moratto, Amadeo Canônico, Thiago Cóstackz, Maurício Farias, José Eduardo Belmonte, Bárbara Paz, Luciana Mazeto, Vinícius Lopes, Marcelo Sebá, Ana Maria Magalhães, Sandra Alves, Karim Aïnouz, Anita Rocha da Silveira, Álvaro Campos, Carla Dauden, Hector Babenco, Alex Carvalho, Lô Politi, Célia Catunda, Daniela Thomas, Walter Salles e Fabrizia Pinto são alguns dos cineastas em destaque na produção brasileira selecionada para a mostra.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo estender-se-á até 03 de novembro.