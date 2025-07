Mala original de Jane Birkin vendida em leilão por 8,6 ME, o 2º artigo de moda mais valioso

A oferta vencedora de 7 milhões de euros arrancou suspiros e aplausos da audiência. O preço bateu o anterior recorde de leilão de uma mala de mão - 513.040 dólares pagos em 2021 por uma Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28.

Agora, a bolsa Birkin original, batizada em homenagem à atriz, cantora e ícone da moda para o qual Hermès a criou - a falecida Jane Birkin - está numa nova liga própria. Apenas um objeto de moda foi vendido em leilão por um valor superior: um par de chinelos vermelhos rubi de "O Feiticeiro de Oz", por 32,5 milhões de dólares em 2024, segundo a Sotheby`s.

A sala de leilões de Paris fervilhava de expetativa à medida que a venda começava, com o leiloeiro a lembrar à multidão que a mala era "totalmente única" e "a mala mais famosa de todos os tempos".

A licitação começou em 1 milhão de euros, mas rapidamente aumentou, com os licitadores telefónicos a lutarem no final, com as taxas da Sotheby`s incluídas, e o preço total para o licitador vencedor do Japão foi de 8,6 milhões de euros, segundo a casa de leilões.

A Sotheby`s não identificou o comprador. Nove coleccionadores que licitaram por telefone, online e na sala competiram na batalha de 10 minutos do leilão, com o colecionador privado do Japão a vencer o último licitante restante no final.

A casa de moda parisiense Hermès encomendou a bolsa exclusivamente para Birkin, nascida em Londres, em 1984 - marcando-a com as suas iniciais J.B. na aba da frente, por baixo do fecho - e entregou-lhe a bolsa única no ano seguinte, segundo a Sotheby`s. A versão comercializada subsequente da bolsa de Birkin tornou-se num dos artigos de luxo mais exclusivos do mundo, com um preço extravagante e uma lista de espera que durava anos.

A bolsa nasceu de um encontro fortuito, num voo para Londres, nos anos 80, com o então diretor da Hermès, Jean-Louis Dumas. Birkin contou em entrevistas posteriores que os dois começaram a falar depois de ela ter entornado algumas das suas coisas no chão da cabine.

Birkin perguntou a Dumas porque é que a Hermès não fazia uma mala de mão maior e desenhou num saco de vómito de avião o tipo de mala que ela gostaria de ter. Ele mandou então fazer um exemplar para ela e, lisonjeada, a cantora concordou quando a Hermès lhe perguntou se podia comercializar a mala com o seu nome.

"Não há dúvida de que a mala Original Birkin é verdadeiramente única - uma peça singular da história da moda que se tornou num fenómeno da cultura pop que assinala o luxo da forma mais refinada possível. É incrível pensar que uma mala inicialmente concebida pela Hermès como um acessório prático para Jane Birkin se tenha tornado na mala mais desejada da história", afirmou Morgane Halimi, diretora de malas e moda da Sotheby`s.

A bolsa tornou-se tão famosa que, antes de morrer, em 2023, aos 76 anos, Birkin chegou a pensar que os seus obituários iriam provavelmente "dizer: `Como a bolsa` ou algo do género".