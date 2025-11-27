Em direto
"Manual do Bom Fascista". Uma peça do Teatro de Animação de Setúbal

Fazer rir e alertar para o aumento de ideologias radicais de extrema-direita são objetivos da peça.

Foto: TAS | Teatro Animação de Setúbal

O Teatro de Animação de Setúbal leva ao palco, a partir desta quinta-feira, a peça "Manual do Bom Fascista".

Baseada na obra de Rui Zink e encenada por Célia David, a peça estreia-se no Teatro de Bolso, em Setúbal, e pretende fazer rir em más companhias, “que é o que as mulheres fazem”, segundo os fascistas, explica a encenadora Célia David.
Sandy Gajeiro - Antena 1

O espetáculo faz parte da programação do Teatro de Animação de Setúbal (TAS) e ficará em cena até 13 de dezembro, com várias récitas adicionais nos dias 28 e 29 de novembro, 5, 6, 12 e 13 de dezembro.
