Cultura
"Manual do Bom Fascista". Uma peça do Teatro de Animação de Setúbal
Fazer rir e alertar para o aumento de ideologias radicais de extrema-direita são objetivos da peça.
O Teatro de Animação de Setúbal leva ao palco, a partir desta quinta-feira, a peça "Manual do Bom Fascista".
Baseada na obra de Rui Zink e encenada por Célia David, a peça estreia-se no Teatro de Bolso, em Setúbal, e pretende fazer rir em más companhias, “que é o que as mulheres fazem”, segundo os fascistas, explica a encenadora Célia David. Sandy Gajeiro - Antena 1
Baseada na obra de Rui Zink e encenada por Célia David, a peça estreia-se no Teatro de Bolso, em Setúbal, e pretende fazer rir em más companhias, “que é o que as mulheres fazem”, segundo os fascistas, explica a encenadora Célia David. Sandy Gajeiro - Antena 1