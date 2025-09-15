Manuel Ferreira da Silva eleito presidente da Fundação de Serralves

Em comunicado, a fundação assinala que o novo presidente já foi administrador e vice-presidente, tendo "um conhecimento profundo da instituição e uma carreira reconhecida nas áreas da cultura e da gestão".

A anterior presidente, Isabel Pires de Lima, renunciou ao cargo em agosto por falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

No comunicado assinado pela própria, Isabel Pires de Lima, nomeada para a presidência da fundação sediada no Porto no final do ano passado em substituição de Ana Pinho (que assumiu a presidência do Conselho de Fundadores), escreveu: "Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente conselho de administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude".

No mesmo dia, a 26 de agosto, o vice-presidente Fernando Guedes foi eleito presidente interino do Conselho de Administração, regressando agora ao cargo anterior, assinala o comunicado da fundação.

Na reunião cujo resultado foi hoje divulgado, lê-se ainda, foi comunicada e aceite a renúncia ao cargo da administradora Carmo Oliveira, a quem a fundação "agradece o contributo e compromisso contínuo para com Serralves", anunciando o conselho de administração que, "em momento oportuno", será feita a eleição de um novo membro.

O atual conselho de administração da Fundação de Serralves tem como vice-presidentes Fernando Cunha Guedes, Luís Silva Santos e Paula Paz Ferreira, além dos vogais Manuel Sobrinho Simões, Tomás Jervell, Armando Cabral e Luís Menezes.

Como lembra o `site` da fundação, "Serralves arrancou sob a presidência de João Marques Pinto (1989-2000), que seria depois substituído no cargo por Teresa Patrício Gouveia (2001-2003) e a seguir por António Gomes de Pinho (2003-2009), ao qual sucedeu em 2010 o presidente Luís Braga da Cruz (2010-2015) e, posteriormente, Ana Pinho (2016-2024)".

Durante o mandato de Ana Pinho, em 2021, os estatutos da fundação foram alterados para permitir o cumprimento de um terceiro período no cargo ao presidente do conselho de administração, antes limitado a dois.