Manuscrito chinês da dinastia Tang vendido por 20 milhões de euros em Hong Kong

A peça, intitulada Jishi Tie ("Carta do Tempo Acumulado"), é um manuscrito de Yu Shinan (558-638), um dos quatro grandes mestres de caligrafia dos primórdios da dinastia Tang (618-907), reportou hoje o jornal South China Morning Post.

O lote tornou-se na principal atração dos leilões de outono da leiloeira China Guardian, realizados na quarta-feira no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, alcançando um valor de 155 milhões de dólares de Hong Kong (17,5 milhões de euros) antes de taxas e prémios.

Segundo a descrição, a importância da obra reside no seu caráter íntimo, uma vez que, ao contrário do estilo rígido e contido dos documentos oficiais imperiais de Yu, a carta privada revela uma caligrafia mais natural e espontânea.

No texto, o mestre pergunta a um amigo como está a lidar com o frio, faz referência ao agravamento do seu estado de saúde e pede para ver os seus trabalhos mais recentes.

Até ao reaparecimento do manuscrito, o `Epitáfio da Princesa Runan`, conservado no Museu de Xangai, era considerado o único exemplo sobrevivente da escrita original do autor.

O rolo, com 27 por 52,5 centímetros, apresenta inscrições e selos das coleções imperiais das dinastias Ming e Qing, incluindo os dos imperadores Qianlong, Jiaqing e Xuantong, também conhecido como Puyi, o último imperador chinês.

Destaca-se igualmente uma anotação datada de 1598 do célebre crítico de arte Dong Qichang, que elogiou o seu traço como "fino, mas poderoso", embora os especialistas continuem a debater se se trata de um original ou de uma cópia posterior realizada por Mi Fu, mestre da dinastia Song.

O rasto do manuscrito perdeu-se na década de 1930, quando Puyi transferiu parte da coleção imperial para Changchun.

Após o colapso da ocupação japonesa em 1945, o último imperador fugiu e o palácio foi saqueado por soldados, num episódio em que inúmeros tesouros foram queimados ou destruídos, levando os especialistas a considerar durante décadas que a obra tinha desaparecido.

A inesperada redescoberta da peça, em setembro de 2025, gerou grande entusiasmo entre académicos e especialistas, obrigando os organizadores da sua exposição prévia em Pequim a limitar as visitas a um máximo de dois minutos por pessoa devido à enorme afluência de público.