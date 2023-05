Maratona de Leitura reúne mais de 70 convidados em julho na Sertã

A Maratona de Leitura é uma iniciativa realizada anualmente pela Câmara da Sertã, no distrito de Castelo Branco, cujo tema para a 11.ª edição é "O Imaginário".

Mia Couto, Gonçalo M. Tavares, Ana Margarida Carvalho, Ana Galvão e Bruno Aleixo (dupla João Moreira e Pedro Santo) são alguns dos mais de 70 convidados que marcam presença na edição de 2023 da Maratona de Leitura.

"Está tudo preparado para a 11.ª edição daquele que é já um dos maiores festivais literários da região Centro. A Maratona de Leitura é um evento especial para o concelho da Sertã, não apenas porque leva a cultura a todo o território, mas sobretudo por se afirmar como uma das nossas principais marcas a nível nacional", referiu, em comunicado, o presidente do município da Sertã, Carlos Miranda.

O autarca mostrou-se "muito confiante no programa desta edição da Maratona de Leitura" e disse acreditar que se pode superar o resultado alcançado em 2022, designadamente ao nível da adesão de público.

"O concelho da Sertã já não passa sem a sua Maratona de Leitura e estamos cientes de que o impulso que lhe tem vindo a ser dado nestes últimos anos colocará este festival na rota dos principais certames literários nacionais e, quiçá, internacionais. Estamos empenhados nesse objetivo", acrescentou.

A Maratona de Leitura, organizada pelo município da Sertã através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, tem previstas diversas atividades, nomeadamente encontros com escritores, `workshops` e oficinas, espetáculos e performances centrados na leitura, passeios pedestres diurnos e noturnos, feira do livro, exposições, sessões temáticas, passeios literários de barco, as tradicionais Festas na Aldeia e as icónicas 24 horas a ler.

Segundo a autarquia, o programa para esta edição "está praticamente fechado" e o cartaz de convidados inclui alguns dos principais nomes da literatura portuguesa, de áreas tão díspares como o romance, a ficção ou a poesia.

Vão ainda marcar presença no evento vários artistas, músicos e `performers`.

No lote de espetáculos, os grandes destaques vão para as atuações dos projetos Poetry Ensemble e Stand Up Poetry, na noite do dia 08 de julho, ou para o espetáculo "Terra Encantada" (06 de julho), em que os músicos Miguel Calhaz e Marco Figueiredo vão criar, ao vivo, uma banda sonora imaginária para três curtas-metragens do realizador Silvino Santos, entre os quais o filme de 1929 "Sernache do Bom Jardim" (nunca exibido numa sala de cinema).

O tema desta edição é "O Imaginário" e a maioria das atividades irá refletir sobre esta temática.

Toda a programação deste ano pode ser consultada no `site` www.maratonadeleitura.pt e nas redes sociais.