Marca RARA é artesanato dos Açores com saber tradicional e design contemporâneo

A RARA - Residência de Artesanato da Região dos Açores avança com a comercialização de produtos resultantes desse momento sob uma marca própria.







A RARA - Residência de Artesanato da Região dos Açores é um projeto de produção contínua da Anda&Fala - Associação Cultural, iniciado em 2014 no contexto do seu Walk&Talk - Festival de Artes. Engloba duas vertentes complementares: residências artísticas anuais e comercialização dos produtos resultantes desse momento sob uma marca própria.

As residências propõem um trabalho conjunto de designers de diferentes geografias e artesãos Açorianos, cruzando técnicas tradicionais e matérias-primas endógenas, possibilitando novos suportes e produtos. O conjunto de peças/ produtos desenvolvidos durante as Residências é apresentado sob a marca RARA, comercializada com o objetivo de valorizar e inovar a produção artesanal local.



Ao longo de nove edições, a Residência contou com a participação de 26 criativos/ coletivos de 7 nacionalidades e de 17 artesãos/entidades de produção artesanal Açorianas e resultou na concepção de 205 protótipos, 53 dos quais incluídos no catálogo inicial de produção da marca RARA. A sua receita pretende promover a atividade dos artesãos e validar a continuidade das residências.