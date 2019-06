Marcas portuguesas em desfile de moda infantil em Florença

Lusa19 Jun, 2019, 22:02 | Cultura

"A conceituada feira Pitti Bimbo, que se realiza duas vezes por ano em Florença, integrará, na sua programação oficial, um desfile inédito de marcas portuguesas, sob a insígnia `KidsModaPortugal`, uma iniciativa do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC)", refere a ModaPortugal, em comunicado.

O documento acrescenta que o desfile vai decorrer na sexta-feira, dia 21 de junho, pelas 13:30.

"O certame comercial que se realizará em Florença, de 20 a 22 de junho, contará com a presença de cerca de 30 marcas de vestuário infantil português, algumas das quais com o apoio do projeto conjunto de internacionalização `100%ModaPortugal`, conduzido pelo CENIT e ANIVEC, que desde o início de 2017, tem vindo a apoiar as PMEs portuguesas nos seus esforços de internacionalização", acrescenta.

Segundo o documento, marcas como Andorine, Baby Gi, Chua, Snug, Vandoma e Wolf&Rita continuam a apostar nesta importante feira e a estreante Maria Bianca inicia, em Florença, o seu processo de internacionalização ao abrigo do projeto `100%ModaPortugal`.

"Além da presença em stand comercial, a promoção da moda infantil nacional será, nesta próxima edição, potenciada pela realização de um desfile coletivo de seis marcas: Cherry Papaya, Laranjinha, Patachou, Play Up, Knot e Phi Clothing, que apresentarão as suas propostas perante uma vasta plateia de cerca de 400 profissionais", frisa o comunicado.