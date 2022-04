Marcelo assina decreto para dia de luto nacional por Eunice Muñoz

Na terça-feira, vai ser celebrada uma missa de corpo presente, entre as 15h00 e as 16h00. O funeral segue para o Cemitério do Alto de São João, onde o corpo será cremado, às 17h00.



Eunice Muñoz morreu na sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Tinha 93 anos.



Ainda este sábado o presidente da República vai assinar o decreto para que terça-feira, o dia do funeral da atriz, seja de luto nacional.