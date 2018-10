Partilhar o artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções" Imprimir o artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções" Enviar por email o artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções" Aumentar a fonte do artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções" Diminuir a fonte do artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções" Ouvir o artigo Marcelo Rebelo de Sousa considera Saramago como "um lutador com as suas convicções"