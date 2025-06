Marchas, arraiais e casamentos celebram hoje o Santo António nas Festas de Lisboa

Para hoje está também prevista uma greve de 24 horas na Carris, a empresa municipal de transporte público em Lisboa, o que pode dificultar a circulação num dos dias de maior movimento na cidade.

Além disso, o Metropolitano de Lisboa vai suspender a circulação e encerrar todas as estações a partir das 20:00 devido à realização de um plenário de trabalhadores, o que a empresa considera uma iniciativa "inédita e inusitada" dos sindicatos.

Nas vésperas do feriado municipal de Lisboa, o dia de Santo António, que se assinala na sexta-feira, a festa começa hoje com a cerimónia civil do casamento de cinco casais, marcada para as 11:00, nos Paços do Concelho, decorrendo uma cerimónia religiosa (com 11 casais) às 14:00 na Sé de Lisboa, anunciou a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara de Lisboa (CML).

As marchas populares, que já se apresentaram a cerca de 20 mil pessoas na MEO Arena, vão desfilar pela Avenida da Liberdade, "no espetáculo mais aguardado por Lisboa", a partir das 21:00.

"Este ano, a Avenida terá uma iluminação decorativa em forma de festão, para que estas marchas sejam as mais mágicas de sempre", acrescentou a EGEAC.

Segundo a empresa municipal, o desfile abre com o grupo Macau Street Dance, que interpretará "A Dança da Lanterna do Peixe Dourado", seguido pelas marchas das Escolas de Lisboa, d`A Voz do Operário, dos Mercados e da Santa Casa.

Seguem-se as 20 marchas em concurso que, através dos figurinos, das músicas e das coreografias, retratam os vários bairros lisboetas e que serão avaliadas e pontuadas por um júri.

"A Alma de Lisboa" é o tema central da Grande Marcha de Lisboa, com letra e música de Gimba, que será interpretada por todos os grupos participantes (além das músicas próprias).

Marvila abre o desfile de marchas a concurso, seguida pelo Bairro da Boavista, Graça, Castelo, Alfama, Carnide, Benfica, São Domingos de Benfica, Bela Flor-Campolide, Madragoa, Alto do Pina, Beato, São Vicente, Penha de França, Olivais, Bica, Mouraria, Lumiar, Bairro Alto e Alcântara.

Além do programa de hoje, a Câmara de Lisboa destacou ainda, no domingo, um concerto gratuito com a fadista Carminho, na Praça das Armas, no Castelo de São Jorge, acompanhada por André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (viola de fado), Pedro Geraldes (lap steel guitar e guitarra elétrica), Tiago Maia (baixo acústico) e João Pimenta Gomes (mellotron).

Entre os dias 14 e 22, o EuroPride e a celebração do orgulho LGBTI+ instala-se pela primeira vez na cidade, com conversas, concertos, oficinas, exposições, performances e atividades desportivas em vários locais.

A Feira do Livro de Lisboa continua a decorrer no Parque Eduardo VII até 21 de junho, com conversas, oficinas para toda a família, lançamentos de catálogos de exposições e celebrações dos 150 anos da caricatura do Zé Povinho, de Rafael Bordalo Pinheiro.