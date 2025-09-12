Marco Mendonça vence 6ª edição do Prémio Revelação Teatro Nacional D. Maria II

O anúncio do vencedor antecedeu a estreia da peça "O Nariz de Cleópatra, pois claro!", com versão e direção cénica de Cristina Carvalhal, a partir do texto teatral "O nariz de Cleópatra" de Augusto Abelaira, que abre oficialmente a temporada do TNDM.O prémio, atribuído por um júri composto por 15 representantes do meio artístico e cultural português, contempla um montante de 5.000 euros, que será entregue ao ator, dramaturgo e encenador.Nascido em 1995, Marco Mendonça iniciou o percurso profissional em 2014, com a companhia Os Possessos.No ano seguinte concluiu a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema e fez um estágio de um ano no TNDM, trabalhando com o então diretor artístico Tiago Rodrigues.Os atores e encenadores João Pedro Vaz, Paula Diogo, Faustin Linyekula, Catarina Requeijo e a companhia Formiga Atómica, de Miguel Fragata e Inês Barahona, foram outros profissionais com quem trabalhou.Com João Pedro Leal e Eduardo Molina criou "Parlamento Elefante", projeto vencedor da Bolsa Amélia Rey Colaço do TNDM (2019), e "Cordyceps", peça apoiada pela Rede 5 Sentidos (2021)."Blackface" (2023), apresentado no Festival Alkantara, foi a primeira criação a solo do artista, a que se sucedeu "Reparations Baby!", estreada em junho passado.Além do teatro, Marco Mendonça tem participado em trabalhos de cinema e televisão. Como ator, faz parte do elenco de "Catarina e a beleza de matar fascistas", de Tiago Rodrigues, espetáculo em digressão internacional desde 2020."É com enorme orgulho e alegria que entregamos a Marco Mendonça o 6.º Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, valorizando o seu notável trabalho teatral", disse na cerimónia de hoje o presidente do conselho de administração do TNDM, Rui Catarino."Mais do que um reconhecimento individual", a distinção "é um contributo para a vitalidade, o crescimento e o rejuvenescimento do teatro português", sublinhou Rui Catarino.Marco Mendonça, acrescentou, "é um exemplo inspirador de jovem ator, encenador e dramaturgo", que tem levado para o palco "questões centrais das sociedades democráticas contemporâneas"."A força da sua identidade criativa e a qualidade do seu percurso enquanto intérprete deixam antever uma carreira de enorme fôlego e relevância", concluiu Rui Catarino, dando ainda os parabéns ao vencedor em nome de toda a equipa do teatro.O Grupo Ageas, parceiro do TNDM no prémio, representado por Gustavo Barreto, sublinhou que assistir ao reconhecimento de jovens talentos é "um privilégio", acreditando que o prémio "pode ter um real e positivo impacto nas carreiras artísticas" dos distinguidos.Instituído em 2020, em parceria com o Grupo Ageas Portugal, o prémio é entregue anualmente a título individual a profissionais de teatro até 30 anos de idade (completos até 31 de dezembro do ano anterior), cujo trabalho artístico se tenha destacado no panorama teatral português."Reconhecer e promover talentos emergentes no panorama teatral, motivando o arranque e desenvolvimento de percursos profissionais de sucesso neste setor" são, segundo a organização, objetivos do galardão.Entre os critérios para a atribuição do prémio estão a qualidade da prestação artística no ano a que se refere, o contributo da prestação artística para o desenvolvimento e fortalecimento da área teatral e a introdução de elementos de inovação ou diferenciação na prática teatral.Catarina Barros, Cristina Planas Leitão, David Cabecinha, Fátima Alçada, Gisela Casimiro, Guilherme Gomes, Isabél Zuaa, John Romão, Maria Inês Marques, Mário Coelho, Mónica Guerreiro, Patrícia Portela, Pedro Azevedo, Pedro Barreiro e Pedro Mendes foram os elementos do júri desta 6.ª edição do prémio.Sara Barros Leitão, Mário Coelho, Cárin Geada, Pedro Azevedo e Tita Maravilha venceram as anteriores edições.