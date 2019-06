Marcos Bessa lança álbum "Reason"

Foto: DR

''Reason'', de Marcos Bessa é um álbum musical com 13 faixas, com 6 canções originais, cada uma com a sua própria essência e perspectiva.







Nascido em Paredes, mas a viver na Dinamarca há quase uma década, Marcos Bessa trabalha a tempo inteiro como Design Manager na LEGO.







Chegou às meias finais do "Danmark Har Talent" (Got Talent Dinamarquês) e aos quartos-de-final do "The Voice Portugal".

"Reason" é uma viagem emocional ao som de música indie-pop: leve, ainda que melancólica, sofrida e de sabor familiar, mas com espaço para a esperança e um copo de vinho.Marcos Bessa apresentou o album ''Reason'' à jornalista Margarida Vaz