Maria Girão vence Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce 2025 em ilustração

Maria Girão venceu aquele prémio literário na categoria de ilustração, juntando-se a José Dias Pires que, em maio, tinha vencido na vertente de texto. O livro que resulta deste prémio deverá ser publicado em novembro.

O Prémio de Literatura Infantil foi criado em 2014 por aquela empresa de retalho e é considerado o de maior valor monetário em Portugal na área do livro para a infância, com 50.000 euros a repartir em partes iguais pelos dois vencedores.

Sobre a escolha de Maria Girão, o júri sublinhou "a feliz caracterização e o uso expressivo da cor [que] complementam de forma harmoniosa e envolvente o conto" de José Dias Pires.

"Este ano recebemos propostas de grande qualidade, sendo que esta destacou-se de forma especial pela originalidade com que deu vida às bruxas, protagonistas da história vencedora, e aos seres animados deste imaginário criativo", justificou o júri em comunicado enviado à Lusa.

O júri da vertente de ilustração integrou os autores João Fazenda, Madalena Matoso e António Jorge Gonçalves, Maria João Fernandes, da Comissão Nacional de Promoção de direitos e Proteção de Crianças e Jovens, e Filipa Pimentel, da marca Pingo Doce, do grupo empresarial Jerónimo Martins.

De acordo com a organização do prémio, Maria Girão (Lisboa, 1988) é formada em Design e Cultura Visual e "tem vindo a desenvolver trabalho editorial, sobretudo na criação de capas".

Colaborou com vários autores e editoras, entre os quais na antologia de poesia brasileira "Entre o Sono e o Sonho", que reúne cerca de 1500 poemas de poesia contemporânea, refere a nota biográfica.

Narrada em rima e com uma forte componente de oralidade, em lengalenga, a obra "Os três castelos das três bruxas malvadas", de José Dias Pires, conta a história de três bruxas que ordenaram a construção de outros tantos castelos "escuros, sujos, grandiosos, belos" - um na água, outro no chão e outro no ar.

José Dias Pires (Castelo Branco, 1952) é autor de mais de duas dezenas de obras de poesia, romance, teatro e ficção para os mais novos, nomeadamente "Giganteiras Miniaturas" (2017), "Travalengas a dobrar" (2016) e "Travalengas" (2015).

Publicou ainda "Manifesto do Imaginário" (2000), "Sonhar com Comenius" (2005), "Contraditório dos Peixes" (2024) e "Vento do Fim, os Nós no Fio de Água", que foi uma das obras distinguidas com o Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes 2024.

Professor durante vários anos, José Dias Pires também dirigiu a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco e preside à Junta de Freguesia de Castelo Branco (PS). É igualmente comissário do Festival Literário naquela cidade.

Em 2024, o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce distinguiu a autora Catarina Fonseca e a ilustradora Mané Peixoto pela obra "Eu e o segredo do Faraó".