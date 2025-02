Maria Teresa Horta "foi coerente do princípio ao fim da vida", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Numa nota no site da Presidência, referiu-se à jornalista e escritora como um exemplo e uma inspiração. O chefe de Estado recorda ainda a última das Três Marias como uma mulher coerente e de coragem.



O presidente da República condecorou a escritora e jornalista Maria Teresa Horta com a Ordem da Liberdade há quase três anos, em 2022, no Teatro Nacional D. Maria II, onde na altura se estreava a peça Ainda Marianas, que levou à cena "As Novas Cartas Portuguesas" e a história do julgamento das mulheres que ficaram conhecidas como as Três Marias.