Mário Laginha abre 15.º XJazz na Aldeia das Dez em Oliveira do Hospital

O espetáculo do pianista português tem início às 22:00 e é um dos três anunciados pela Rede das Aldeias do Xisto e pelo Jazz ao Centro Clube para o 15.º XJazz - Encontros de Jazz nas Aldeias do Xisto.

Entre abril e agosto, o XJazz leva um conjunto de espetáculos que serão "momento de exceção em localidades marcadas pela paisagem, património e autenticidade", descreveram as entidades responsáveis pelos encontros.

No primeiro concerto programado atua Mário Laginha, músico com quatro décadas de carreira na área do jazz, mas, também, incursões nas sonoridades brasileiras e africanas e também nos registos pop e clássico.

O XJazz prossegue em 10 de maio, com a dupla Cláudia Franco e Filipe Duarte em Figueira, no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco.

O espetáculo intimista proposto para o pátio da Casa Ti`Augusta cruza jazz, fado e canções em português com novos arranjos.

Para Fajão, aldeia do concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, o XJazz reservou a atuação do coletivo de percussão e gamelão Ensemble Nist-Nah.

O espetáculo, agendado para o dia 21 de junho, leva à Praça da Cadeira sonoridades do sudeste asiático numa abordagem contemporânea e experimental com assinatura do projeto liderado pelo percussionista australiano Will Guthrie, atualmente radicado em Nantes, França.

Para julho e agosto estão previstos os restantes concertos, com artistas que serão anunciados em breve.

O XJazz é uma iniciativa que começou em 2012, "aliando a dimensa~o criativa aos recursos endo´genos do territo´rio - patrimo´nio, tradic¸a~o, gastronomia, natureza, paisagem natural e cultural - valorizando lugares e comunidades".