Cultura
Marionetas no Porto para os mais novos
O Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) anda pela Invicta com espetáculos como "Hunter", de Courtney May Robertson, e "Les Lettres de Mon Père", de Agnès Limbos. Abordam temas como a misoginia e o colonialismo.
Esta sexta-feira, os bonecos articulados vão mexer-se para os mais novos, como conta o jornalista Miguel Bastos.O Teatro de Marionetas do Porto constitui-se em setembro de 1988, uma data simbólica que coincide com a apresentação da companhia na seleção oficial do Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, em Charleville-Mézières.
A prática teatral da companhia revela uma visão não convencional da marioneta e o entendimento do teatro de marionetas como uma linguagem poética e imagética evocativa da contemporaneidade.
A prática teatral da companhia revela uma visão não convencional da marioneta e o entendimento do teatro de marionetas como uma linguagem poética e imagética evocativa da contemporaneidade.
Tópicos